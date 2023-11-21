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Güncel
AA 21.11.2023 09:43

Bodrum'da kazada yaralanan sürücü, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen midibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da kazada yaralanan sürücü, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı'ndaki kazada ağır yaralanan Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Hasan Özsezgin, kaldırıldığı hastanedeki 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özsezgin için Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze törenine, Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, genel koordinatör Emel Çakaloğlu, birim müdürleri, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Özsezgin'in cenazesi, Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hasan Özsezgin'in kullandığı Bodrum Belediyesine ait servis midibüsü, 28 Ekim'de, Gümbet Kavşağı'nda devrilmiş, karşı şeride geçen ve aydınlatma direğini deviren midibüs, seyir halindeki Erkan A., idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı.

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