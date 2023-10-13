Bodrum'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.



Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.