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Güncel
AA 13.10.2023 11:37

Yalova'da geleceğin gazetecilerine eğitim desteği verilmeye başlandı

Yalova Valiliği himayesinde il Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği tarafından okul-sektör iş birliği kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerle ilk ders işlendi.

Yalova'da geleceğin gazetecilerine eğitim desteği verilmeye başlandı

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe yaptığı konuşmada, nitelikli insan yetiştirme konusunda bu projeye destek verdiklerini anlattı.

YBB'nin bu işin daha doğru, daha ahlaklı şekilde nasıl yapılacağının ortaya koyan çok değerli bir kurum olduğunu belirten Akmeşe, "Kıymetli öğrencilerimize, mesleki yaşamda tecrübelerinizi aktarılmanız son derece önemli ve değerli." ifadesini kullandı.

Birliğin kuruluş amacının mesleği doğru şekilde icra eden gazetecileri bir araya getirmek olduğunu anlatan YBB Başkanı Cem Mete Okur ise, hayata geçirdikleri proje ile geleceğin gazetecilerine mesleki anlamda destek olacaklarına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yalova Basın Birliği içinde bugün Yalova’da faaliyet gösteren ulusal haber temsilcilerinden tutun da, yerel web televizyonuna, gazetelerimize, haber sitelerimize birçok basın emekçisi kardeşimiz üye. Geçtiğimiz haziran ayında bu proje artık imza altına alındı. Sizlerin de en azından daha iyi, daha güzel bir mesleğe hazırlanışınızı sağlamak adına, bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu noktada, bu projeyi hayata geçirmek için adım attık. Sahada neler yaşadığımızı, sizlerle paylaşmak istedik."

Konuşmaların ardından Yalova Basın Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Erdoğan, "Gazeteciliğin ilkeleri ve haber etiği" konusunda ilk dersi verdi.

Gazetececilik ve Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerinin sorularının cevaplanmasıyla son bulan programa, Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vedat Demir, Şube Müdürü Mehmet Kalkan, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya, Yalova Basın Birliği yönetimi, üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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