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Güncel
AA 13.10.2023 11:55

Konya'da üniversite sanayi işbirliğiyle tarım makineleri ileri teknolojiyle geliştiriliyor

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi ve sanayi kuruluşlarının işbirliğiyle, ileri teknolojilerle donatılmış tarım makineleri üretiliyor.

Konya'da üniversite sanayi işbirliğiyle tarım makineleri ileri teknolojiyle geliştiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı altında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 milyon avroluk eş finansmanıyla yürütülen, merkezle aynı ismi alan AKİTEK projesi kapsamında 8 pilot uygulama gerçekleştiriliyor.

AKİTEK'in sağladığı AR-GE ve inovasyon desteğiyle, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üç sanayi kuruluşunca geliştirilen ağaçlara duyarlı bahçe ilaçlama makinesi, ekim hatası yapmayan mibzer ve tarla ilaçlama makinesinin prototipi tamamlandı.

Proje Müdürü KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, gizlilik sözleşmesi olan projede, geliştirilen makinelerin üretimleri tamamlandıkça kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Tarım makineleri alanında dışa bağımlılığın önüne geçmek istediklerini belirten Nesimioğlu, Türk sanayicisini bu sektörde dünyayla rekabetçi hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Nesimoğlu, AKİTEK olarak ekipman geliştirmenin dışında, tarım pratiklerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin de olduğunu kaydetti.

İlaç sarfiyatının önüne geçilecek

İlaçlama makinesini üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Ferhat Önal da Türkiye'nin tarım makineleri konusunda mekanik olarak dünyayla yarıştığını ancak akıllı teknolojilerde henüz başlangıç seviyesinde olduğunu ifade etti.

Makineleri için ithal etmek zorunda kaldıkları teknolojiyi AKİTEK ile işbirliği yaparak üretebilir hale geldiklerini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Bağ ve bahçe ilaçlamalarında çiftçi bir ağaçtan diğerine atlarken ilaçlamayı manuel olarak durdurmak zorunda kalıyor. Durdurmadığı zaman hem ilaç sarfiyatı çok artıyor hem de çevreye zarar veriyor. Makine sensörler aracılığıyla ağacı gördüğünde ilaçlamaya başlıyor, ağacı görmeyi bıraktığı anda da ilaçlamayı durduruyor. Projemizin ilerleyen aşamalarında bu sistemi tamamen mobil aplikasyonla, telefonla kontrol edilebilir hale getireceğiz. Ayrıca traktör hızına duyarlı olarak dozajlamayı otomatik kendi ayarlayabilen, ne kadar sürede kaç ağaç ilaçlandığı, hangi ilacın atıldığı gibi verileri işleyebilen bir proje üzerinde de çalışıyoruz"

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