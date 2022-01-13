Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden S.Y. ve Y.E.A'yı Bodrum ilçesinde, H.T'yi ise Balıkesir'de gözaltına aldı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
Son Haberler
- 08:22
- 07:59
- 07:52
- 07:53
- 07:43
Sıradaki Haber
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz