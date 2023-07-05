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Güncel
İHA 05.07.2023 16:55

Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve binlerce öğrencinin faydalanacağı yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.

Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

8 Ağustos Şehir Stadyumunda gerçekleştiren açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış programında bir konuşma yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, il genelinde açılan yaz spor okullarındaki 18 branştan binlerce öğrencinin faydalanacağını söyledi.

Elkatmış, “Yetenekli ve kabiliyetli gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak, güçlü bir alt yap oluşturmak maksadıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları ve engelsiz spor okullarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl vurgulanan spor okullarının açılısını gerçekleştirdik. Biz istiyoruz ki okulların tatil olduğu bu dönemde ne kadar çocuğumuz ve gencimiz varsa, bu çocuklarımızın ve gençlerimizin hepsi gelsinler spor merkezlerinde sportif aktivitelere katılsınlar, hem kendi zihinsel gelişimlerini tamamlasınlar hem de orada güzel arkadaşlıklar oluştururlar ve yeni eğitim öğretim dönemine sağlık ve huzur dolu bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Müdürlüğümüzde görevli il ve ilçelerimizde bulunan tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarla il ve ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde antrenörlerimiz nezaretinde atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, atletizm, kicboks, satranç, tekvando, tenis, voleybol, branşlarında spor okullarında eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Düzenlenen program güreşçi ve tekvandocuların gösterilerinin ardından toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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