Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Valilik, Belediye, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker'in katılımcıları selamlamasının ardından BEÜ Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cesim Behremen, Türk mutfağı konulu sunum yaptı.

Halk oyunları gösterisinin ardından Bitlisli kadınların hazırladığı yöreye özgü hes dolması, ayran aşı, ciğer taplaması, garili köfte davetlilere ikram edildi.

Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, gazetecilere, ilk defa kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, genelde Türk mutfağının, özelde ise Bitlis mutfağının tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Hafta kapsamında yöreye özgü yemeklerin hazırlandığını aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Bitlis mutfağına ait garili köfte, ciğer taplaması, ayran aşı ve hes dolması yaptık. Yanında kenger ve jağ turşularımızı ikram edeceğiz. Bitlis mutfağı çok zahmetli ve uğraş gerektiriyor. Yemekler bir gün önceden hazırlık yapılarak sunuma hazır hale getirilebiliyor. Bu etkinliğin genel olarak ülkemizin zengin gastronomi kültürünü geliştireceğine ve Bitlis mutfağının tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinliğe Vali Oktay Çağatay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.