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Güncel
AA 18.02.2024 07:47

Bitlis'te tefecilik operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis'te tefecilik operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te tefecilik operasyonu: 48 gözaltı

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tefecilik suçunu işleyerek birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen 53 şüphelinin yakalanması için il merkezi ile Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 48 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 2 av tüfeği, tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ile dijital materyal ele geçirdi.

Ekipler, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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