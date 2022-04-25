Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Arıcılık mevkiinde meydana geldi.
Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı.
İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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