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Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Nisan saat 22.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
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