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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ve Angolalı mevkidaşı Antonio ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, yeni Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefon görüşmesi de yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu lübnan dışişleri bakanıSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 01:06
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