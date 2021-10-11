Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 2 otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı.
Uygulamada durdurulan 2 otomobilde, 2 araç sürücüsü ile yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 23 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
?Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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