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Güncel
AA 26.12.2023 14:37

Bitlisli soba ustası 70 yıldır mesleğini sürdürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki İsmail Susem, 70 yıldır sobacılık mesleğini yanında yetiştirdiği oğlu Harun Susem'le sürdürüyor.

Bitlisli soba ustası 70 yıldır mesleğini sürdürüyor

Tatvan'da 15 yıl sobacılık yaptıktan sonra 55 yıl önce açtığı 35 metrekarelik iş yerinde sac soba üreten Susem, yanında yetiştirdiği oğlu Harun Susem'e de mesleğini öğretti.

Susem, bakır işlemeciliği yapan ağabeyinin yanında yetiştiğini ve daha sonra demir işlemeciliği ile soba üretimine başladıklarını söyledi.

Ağabeyi ile yazın demir işi, kış aylarında da soba üretimi yaptıklarını belirten Susem, "İl merkezinde 15 yıl çalıştım ve sonrada bu 35 metrekarelik iş yerini açtık. Burada da 55 yıldır sac soba üretiyoruz. 70 yıl bu mesleğe hizmet ettim, emek verdim. Oğlum da yanımda yetişti." dedi.

Doğalgazdan dolayı işlerinde yüzde 50 düşüş yaşandığını anlatan Susem, genelde köylerden gelenlerin soba istediğini kaydetti.

Babasından mesleği öğrenen Harun Susem ise eğitimini tamamladıktan sonra 20 yıl önce babasını yanında başladığı sobacılık mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

Nisan ayında sobaların parçalarını hazırladıklarını belirten Susem,"Yaz aylarında başladığımız soba imalatını eylül ayında sonlandırıyoruz. Soba borusu, soba kovası, banyo kazanı sobası, soba kapakları ve benzeri üretimler de yapıyoruz. Sobayı genellikle köylerdeki vatandaşlar tercih ediyor. Fabrika çıkışlı sobalara da talep var. Onları da il dışından sipariş ediyoruz. Doğalgaz tüketiminin artması ve teknolojinin ilerlemesiyle işlerimizde düşüş yaşandı." diye konuştu.

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