Bilecik'te haksız fiyat artışına ilişkin denetimler sürüyor

Bu sebeple Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün talimatıyla Bilecik'te ulusal ve yerel marketler nezdinde temel ihtiyaç maddeleri öncelikli olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, 6502 sayılı Tüketicilerinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vatandaşlar, haksız (fahiş) fiyat artışlarına yönelik şikâyetlerini Ticaret İl Müdürlüğü, "ALO 175" hattı ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletilebiliyor.