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Güncel
İHA 26.12.2023 14:02

Tunceli'de öğrencilere aile içi ve kadına şiddetle mücadele semineri verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, meslek yüksekokulu öğrencilerine aile içi ve kadına şiddetle mücadele semineri verildi.

Tunceli'de öğrencilere aile içi ve kadına şiddetle mücadele semineri verildi

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda, Pertek Sosyal Hizmetler Merkezi görevlilerinin katılımıyla öğrencilere KADES uygulaması anlatıldı.

Farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen KADES eğitimine, aile içi ve kadına şiddetle mücadele seminerine çok sayıda öğrenci katıldı. Sorulu cevaplı şekilde devam eden etkinlikte, polis ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, "Aile içi şiddeti ve kadına yönelik şiddet asla tasvip edilir değil. Bu anlamda polis ekipleri ve sosyal hizmetler merkezî görevlilerinin sunumlarının şiddetin önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Buraya bu sorumlulukla geldik. Bu tür programların yurt genelinde genişletilmesini önemsiyoruz. Polis ekiplerimize ve sunumu yapan sosyal hizmetler merkezî görevlilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

ETİKETLER
Tunceli Kadına Şiddet KADES
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