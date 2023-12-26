Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.12.2023 12:36

Uşak Üniversitesinde Uluslararası Futbol Turnuvası

Uşak Üniversitesinde Mısırlı Öğrenciler Topluluğu tarafından Uluslararası Futbol Turnuvası düzenlendi. 9 farklı takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın kazananı Türkiye takımı oldu.

Uşak Üniversitesinde Uluslararası Futbol Turnuvası

Uşak Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin hem birbiriyle hem de diğer öğrencilerle kaynaşması için Mısırlı Öğrenciler Topluluğu tarafından organize edilen Uluslararası Futbol Turnuvasına 9 takım katıldı. Çekişmeli geçen turnuva renkli görüntülere de sahne oldu.

Eleme usulü ile ilerleyen turnuvanın final maçı Türkiye - Suriye takımları arasında oldu. Final maçı Türkmenistanlı öğrencilerin kendi kültürlerine özgü dans gösterisiyle başladı. İzleyicilerin yoğun ilgili gösterdiği maçın kazananı Türkiye takımına kupayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş verdi. İkinci olan Suriye takımına ise kupalarını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Akif Afyon verdi.

Sporun birleştirici özelliğinin altını çizen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bize güzel bir mücadele izlettikleri için iki takımada teşekkür ediyorum. Spor birlikte mücadele etmeyi, birlikte başarmayı öğretiyor bizlere. Bu yüzden bu maçı iki takımda kazandı. Birlikte mücadele edip takım olmayı başardılar. Her iki takımı da kutluyorum.” dedi. 

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Lise öğrencilerine fotoğraf eğitimi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Erzincan'da kara kış: Mahsur kalanların imdadına ekipler koşuyor
13:43
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
13:31
İsrail'in İngiltere'den devraldığı keyfi ceza yöntemi: İdari tutukluluk
13:31
Sırbistan'dan, Kosova plakalı araçlara "serbest dolaşım" kararı
13:28
Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek
13:04
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
FOTO FOKUS
Ukrayna: Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduk
Ukrayna: Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ