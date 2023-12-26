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Güncel
İHA 26.12.2023 12:28

Lise öğrencilerine fotoğraf eğitimi verildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Değerlerle Bayburt' temalı fotoğraf yarışması çerçevesinde Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk tarafından lise öğrencilerine temel fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Lise öğrencilerine fotoğraf eğitimi verildi

Eğitimde; diyafram ve alan derinliği, enstantane ve hareket ilişkisi, uzun pozlama, pozlamayı anlama, çekim modları, ISO, raw, jpg dosya türleri, Işık bilgisi, beyaz ayarı, kompozisyon, denge konuları ele alındı.

En iyi fotoğraf nasıl çekilir, hangi noktalara, kurallara dikkat edilir hakkında bilgiler veren Öztürk, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Temel fotoğrafçılık eğitiminin sonunda, lise öğrencilerine fotoğraf makinesi üzerindeki kadran ve düğmeler tek tek gösterildi, verilen bilgilerin pekiştirilmesi için uygulamalı fotoğraf çekimi yaptırıldı. Temel fotoğrafçılık eğitimine İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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