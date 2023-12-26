Yalova'da yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi

Altınova Belediyesince ilçeye kazandırılan aylık yaklaşık 1 ton kapasiteli Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi'nde ilk 2 ayda 1500 kilograma yakın yemek atığı 600 kilogram kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü.

Tersaneler Bölgesi'ndeki fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan atıkların işlenmesiyle hazırlanarak ikişer kilogramlık ambalajlara konulan mamaların yüzde 20'si Altınova Belediyesinin barınağında kullanılıyor, yüzde 80'i ise evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfırdan başlıyoruz" temasıyla hayata geçirdikleri geri kazanım çalışmasının bir ayağının, Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi olduğunu bildirdi.

Bu çalışmada, hayvanseverlerle ortak hareket ettiklerini belirten Oral, "Evlerinde ve sokakta hayvan besleyen vatandaşlarımıza buradan ücretsiz mama desteği sağlıyoruz. Yemek firmalarımız da atılacak olan yemek atıklarını vererek bize önemli bir destek sağlıyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Böylelikle hem israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de ücretsiz mama desteğiyle hayvanseverlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.