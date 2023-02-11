Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlisli sağlık çalışanlarından deprem bölgesine yardım
Bitlis'te görev yapan sağlık çalışanları, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşireler, yardımcı sağlık personeli ve hastane çalışanları, kampanyası kapsamında topladıkları kuru gıda, ekmek, su, battaniye, yatak, kefen, çocuk bezi gibi malzemeleri paketledi.
Toplanan 2 tır yardım, depremzedelere ulaştırılmak üzere Hatay'a doğru yola çıktı.
Etiketler: Bitlis Deprem Kahramanmaraş
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