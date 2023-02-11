Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti.



Batman’dan Gaziantep’in Islahiye ilçesine arama kurtarma için gelen şoförü ve AFAD’da görevli personel Mehmet Nezir Oğurlu’dan örnek bir davranış geldi.

Oğurlu, bir evin enkazında çalışırken 15 bin TL değerinde olduğu tespit edilen ve kutu içerisine konulmuş bir miktar altın buldu.

Oğurlu, altınları olduğu gibi polise teslim etti.