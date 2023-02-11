Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
Batmanlı itfaiye şoförü ve AFAD’da görevli personel Mehmet Nezir Oğurlu, Gaziantep Islahiye’de çalışırken enkazda bulduğu 15 bin TL değerindeki altınları görevli polislere teslim etti.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti.
Batman’dan Gaziantep’in Islahiye ilçesine arama kurtarma için gelen şoförü ve AFAD’da görevli personel Mehmet Nezir Oğurlu’dan örnek bir davranış geldi.
Oğurlu, bir evin enkazında çalışırken 15 bin TL değerinde olduğu tespit edilen ve kutu içerisine konulmuş bir miktar altın buldu.
Oğurlu, altınları olduğu gibi polise teslim etti.
Etiketler: Batman Deprem Kahramanmaraş
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