İlçede kaymakamlık ve belediye organizasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı iller için yakacak yardımı kampanyası düzenlendi. İlçe halkının desteğiyle deprem bölgesine gönderilmek üzere iki kamyon odun toplandı.

İlçede yaşayan akraba iki ailenin çocukları 11 yaşındaki Esad Emir Pekgöz ile Abdul Samet Pekgöz de evlerinden getirdikleri odunları el arabasıyla kamyonların bulunduğu alana getirdi.

Esad Emir Pekgöz, camideyken kampanya için duyuru yapıldığını belirterek, "Hemen Abdul Samet'e haber verdim ve beraber evlerimizden odun aldık. Çuvallara doldurduğumuz odunları el arabasıyla yüklemenin yapılacağı kamyonların yanına getirdik. Birkaç kez bu şekilde odun getirdik. Babam bu yaptığımızı duyunca gururlandı, o da bize yardımcı oldu" dedi.

Abdul Samet Pekgöz de "Esat bana söyleyince hemen harekete geçtik. İlk planda bir çuval o hazırladı bir çuval ben hazırladım. Şimdi bir sefer daha yaptık" diye konuştu.