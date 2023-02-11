Vali Çeber, Rize Valiliği toplantı salonunda, Rize Doğuş Çay İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Esma Sena Şadoğlu ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bir yıldır biriktirdiği kumbarasını Vali Çeber'e teslim eden Esma Sena Şadoğlu, "Kumbaramda bir yıldır ailemden aldığım harçlıkları biriktirdim. Bu parayla hayallerim vardı. Onları gerçekleştirecektim ama deprem bölgesini görünce hemen bu parayı oradaki arkadaşlarıma göndermek istedim. ifadelerini kullandı.



"Harçlıklarımızı deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza göndermeye karar verdik"

Çocuk evlerinde kalan çocuklar da "Bizler oradaki arkadaşlarımızı görünce çok üzüldük ve onların yerine kendimizi koyduk. Biz burada sıcak yatağımızda yatarken onlar o soğukta hayat mücadelesi veriyor. Arkadaşlarımızla birlikte harçlıklarımızı toplayıp deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza göndermeye karar verdik" dedi.

Vali Çeber, tüm Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım gönderildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

İnanın sizlerin bu hareketi bizim için çok büyük anlamı olan bir destek oldu. Sizler küçük bedenlerinizdeki koca yüreklerinizle o kadar büyük bir yardım yapıyorsunuz ki kelimelerle bunu ifade edemem, hepinizi alnınızdan öpüyorum yavrularım.