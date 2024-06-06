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Güncel
AA 06.06.2024 23:31

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Bağlar Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen sergide kursiyerlerinin yaptığı ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, kurslarda yapılan halı, tablo, nakış işleri, örgü modelleri ve süs eşyaları gibi ürünleri inceledi.

Uzun, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, kursiyerleri kutladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Güroymak Belediye Başkan Vekili Yavuz Şipallı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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