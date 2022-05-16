Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis Valisi Çağatay operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyonda düşerek yaralanan güvenlik korucusuna tedavi gördüğü hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mutki ilçesindeki Sarpkaya bölgesinde yürütülen operasyon sırasında düşen güvenlik korucusu Gülemir Agaya yaralandı.
Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile hastaneye giderek Agaya'yı ziyaret etti.
Agaya'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çağatay, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler: Bitlis
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