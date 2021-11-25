İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile Bitlis-Baykan kara yolundaki üs bölgesine giden Çağatay, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan, güvenlik güçleriyle sohbet eden Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti.