Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis Valisi Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezine bağlı 2015 rakımda bulunan Gazitepe Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile Bitlis-Baykan kara yolundaki üs bölgesine giden Çağatay, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgede incelemelerde bulunan, güvenlik güçleriyle sohbet eden Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Bitlis
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