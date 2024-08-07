Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.08.2024 12:49

Bitlis polisi otobüse yolcu gibi binerek şoförü denetledi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi, şehirlerarası yolcu otobüsüne sivil olarak binip şoförü denetledi.

Bitlis polisi otobüse yolcu gibi binerek şoförü denetledi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan sivil trafik polisi, Şanlıurfa’dan şehirlerarası otobüse binerek Bitlis’e yolculuk yaparak otobüs şoförünün kurallara uyup uymadığını kontrol etti.Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 aylık zaman dilimi içinde 39 trafik polisinin bu şekilde yolculuk yaptığını ve 16 sürücüye ise cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, “21.12.2023 ile 06.08.2024 tarihleri arasında Bitlis’ten hareket ile Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde sivil yolcu olarak binilerek sürücülerin ve yolcuların Karayolu Trafik Kanunu hükümlerince denetlenmek üzere ilimiz trafik birimlerinde görevli 39 trafik polisi görevlendirilerek denetimler gerçekleştirilmiş olup 16 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza işlemler uygulanmış ve yolculuk sonunda otobüste bulunan yolcular emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirilmiştir” denildi. 

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
13:31
Dışişleri: Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecek
13:26
7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ