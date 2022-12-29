Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Bitlis merkez, Tatvan ilçesi ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 2,72 gram eroin, 54,34 gram metamfetamin, 2,56 gram esrar, 95 adet uyuşturucu hap, 2 cam aparat ve 1 el telsizi ele geçirildi.

14 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 14'ü 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 48 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi.