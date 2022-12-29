Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Soner Atilla idaresindeki tır, Karlıova-Varto kara yolunun Kargapazarı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Atilla'nın cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.
Etiketler: Bingöl
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