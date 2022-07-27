Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Murat Baydar isimli vatandaş, Karaoğlan deresi mevkiinde geçerken yolda bitkin halde bir kızıl akbaba buldu. Karaoğlan, uçamayan kızıl akbabayı arabasına alıp Karakoçan Genç Avcılar Dernek Başkanı Faruk İnce’ye teslim etti.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya teslim alan İnce, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bitkin kızıl akbabayı teslim alan ekipler, tedavisi yapılmak üzere hayvanı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Kızıl akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.