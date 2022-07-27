Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yaz aylarının başlamasıyla da yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Ekicioğlu, ekiplerin Yenice Mahallesi Kapıcı Camii arkası 175 ve 176. sokaklar ile Aşıkpaşa Mahallesi ve kapalı pazar yeri bölgesinde sert zemin ve asfalt çalışması yaptığını aktardı.

Terme bölgesinde Dinekbağı Köprüsü'ne kadar uzanan alanda otopark, yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğine değinen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Nasuhdede Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü civarı yol çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Mahalle çalışmalarımız öncesinde ve devamında gerek mahalle muhtarlarımızla gerekse de mahallelilerimizle bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarımızla ilgili bilgi veriyoruz. Asfalt konusunda daha önceden de söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımızı başlatmadan önce halkımızla da bilgi alışverişinde bulunarak onların istek, beklenti ve önerilerini dikkate alıyoruz."