Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
[AA (Arşiv)]
Aydın'ın Söke ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Karaatlı Mahallesi muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ailesine ait ahırda, ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üzerine düştü.
Elektrik akımına kapılan Yeşil, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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