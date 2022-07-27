Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.Ç, A.Y. ve M.A.A'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör ile kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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