Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İpekyolu Kaymakamı Aydın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erçek Mahallesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sürekli mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Aydın, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşlarla bir araya geliyor.
Bu kapsamda Erçek Mahallesi'ne giden Aydın, burada yürütülen çalışmaları inceledi.
Mahalle sakinleriyle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Aydın, çocuklarla yakından ilgilendi.
Aydın, Erçek sahil bandında kısa süre önce yenilenen konseptiyle hizmet veren Sahil Kafe'de incelemelerde bulundu.
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