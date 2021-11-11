Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bisiklet tutkusuyla örnek olan İsmail Zengin hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta 55 yıldır bisiklete binen ve Çaycuma ilçesine heykeli dikilen İsmail Zengin vefat etti.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 55 yıl önce doktor tavsiyesiyle bisiklete binmeye başlayan emekli İtfaiye Amiri İsmail Zengin'in heykeli Pehlivanlar Mahallesine dikilmişti.
Bisikletiyle ilçeye örnek olan Zengin 79 yaşında hayatını kaybetti. Zengin’den geriye bisikletli heykeli kaldı.
Zengin, yarın Pehlivanlar Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
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