Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren-4 operasyonunda terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-4 operasyonu kapsamında Genç ilçesi kırsalında arazi araması yapıldı.
Operasyonda, 2 sığınak bulan ekipler, 7 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Sığınaklar ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.
Etiketler: Bingöl
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