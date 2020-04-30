Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yeniyazı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın iki farklı noktasında araziye gömülü 2 bidonda 102 kilogram toz esrar, telsiz, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, 50 metre kablo, 100 pil, güneş paneli, akü, 2 uyku tulumu, ilk yardım malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.