Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik’te yola düşen kaya parçası ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alandan kara yoluna düşen kaya, 4 köye sağlanan ulaşımı aksattı.
İlçeden Kazancı, Borcak, Soğucakpınar ve Medetli köylerine giden yola, ormanlık alandan kaya düştü.
Kayanın yolu kapatması nedeniyle trafik akışı durdu. Jandarma ekiplerinin bölgede önlem almasının ardından İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle kayayı yoldan kaldırma çalışma başlatıldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kaya kenara alındı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.
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