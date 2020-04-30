Haber Giriş: Kaynak: AA
Ovacık'ta ilkbahar
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğanın canlanmasıyla Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde güzel manzaralar oluştu.
aklaşık 5 ay beyaz örtüyle kaplanan bölgede ilkbaharın gelmesiyle açan sarı düğün çiçekleri seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Doğanın yeşermesi ile büyükbaş hayvanlar da otlaklara çıkartılmaya başlandı.
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