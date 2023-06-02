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Güncel
AA 02.06.2023 00:51

Bingöl'de kadınlar atölyelerde ürettikleri ürünleri sergide satışa sundu

Bingöl'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor Projesi" kapsamında dezavantajlı kadınlar, atölyelerde ürettikleri ürünleri satışa sunma fırsatı buldu.

Bingöl'de kadınlar atölyelerde ürettikleri ürünleri sergide satışa sundu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek merkezilerinden hizmet alan 600 kadına yönelik istihdamı artırmak amacıyla bakır işleme, stilistlik ve modelistlik ve epoksi reçine ve keçe tablo atölyeleri kuruldu.

Karlıova, Solhan ve Genç ilçelerinde 1 milyon 400 bin lira bütçeyle uygulanan proje kapsamında kadınlar atölyelerde aldıkları eğitimle çeşitli ürünler hazırladı.

Kadınların hazırladığı ürünler bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen sergide satışa sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kadın istihdamının artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda kurulan atölyelerin önemli fayda sağladığını dile getiren Polat, "600 dezavantajlı kadına üretim ve girişimcilikle ilgili eğitim verildi, onlar için atölyeler kuruldu. Projenin çıktılarını burada halka sunuyoruz." dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen de kadınların girişimcilik, e-ticaret gibi konularda da eğitimler aldığını ve öğrendiklerini değerlendirme imkanı bulurken aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sunma imkanına kavuştuğunu ifade etti.

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