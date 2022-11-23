Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de jandarma 2 bin 670 vatandaşa KADES’i tanıttı
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 2 bin 670 vatandaşa KADES uygulamasını tanıttı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, yol kontrol noktalarında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, KADES uygulamasını tanıttı.
2 bin 150 erkek ve 520 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 670 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Jandarma, söz konusu faaliyetin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Bingöl
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