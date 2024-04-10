Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.04.2024 15:22

Bingöl'de bayramlaşma programları düzenlendi

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Bingöl'de bayramlaşma programları düzenlendi

Vali Ahmet Hamdi Usta, makamda gerçekleşen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Usta, buradaki programın ardından AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Usta ve milletvekillerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Usta ve beraberindekiler asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programlarında, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran da yer aldı.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Çaykara'da bayramlaşma programı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
15:31
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı
15:47
Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor
15:20
Almanya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği binayı kundakladığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı
15:16
"Yapamazsın" diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
14:58
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Taksim'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Taksim'de kutlandı
FOTO FOKUS
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ