Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de aracında esrar bulunan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 19 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 19 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Bingöl Narkotik Uyuşturucu
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