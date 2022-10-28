Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan E.A, evinden 9 bin lira, 6 çeyrek altın ve 2 tabancanın çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışma sonucu, E.A'nın tabancaları 2 kişiye sattığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sorgusunda, "tabancaları paraya ihtiyacı olduğu sattığını, evinden de altın ve para hırsızlığı olmadığını" itiraf etti.