Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalındığını iddia ettiği tabancalarını başkasına satmış
Kayseri'de evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden kişi, kendisine ait 2 tabancayı sattığı belirlenince gözaltına alındı.
Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde yaşayan E.A, evinden 9 bin lira, 6 çeyrek altın ve 2 tabancanın çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışma sonucu, E.A'nın tabancaları 2 kişiye sattığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, sorgusunda, "tabancaları paraya ihtiyacı olduğu sattığını, evinden de altın ve para hırsızlığı olmadığını" itiraf etti.
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