Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.G'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan M.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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