İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.G'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan M.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

