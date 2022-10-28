Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde iş yerinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Uğur N'yi takibe aldı.
Şüpheliyle teması görülen 4 kişiyi yakalayan ekipler, zanlıların üzerinde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
İkamet ve iş yerinde uyuşturucu bulunan Uğur N'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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