Ermenek Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Atila Zorlu, Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

Burada, işçilerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Kaymakam Meral ile beraberindekiler, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaymakam Meral, 8 yıl önce elim bir maden kazasında 18 işçinin toprak altında kalarak, hayatını kaybettiğini anımsattı.

Devlet erkanı olarak bu elim kazayı unutmadıklarını, madenci yakınlarının yanında olduklarını hissettirmek için geldiklerini ifade eden Meral, "Maden şehitlerimizi mezarları başında anıyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. Her zaman bu ailelerimizin yanındayız" dedi.