Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafo patladı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
İşçilerin çalıştığı bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada işçilerden E.G.B. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan M.K. ve E.E. ile kimliği belirlenemeyen bir işçi, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: AFAD Sivas Trafik Kazası
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