İşçilerin çalıştığı bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada işçilerden E.G.B. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan M.K. ve E.E. ile kimliği belirlenemeyen bir işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.