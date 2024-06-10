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Güncel
AA 10.06.2024 10:11

Bingöl'de 82 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 82 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bingöl'de 82 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentten geçiş yapan bir otobüste uyuşturucu araması yapıldığını belirtti.

Ekiplerin, sahte kimlikle seyahat eden ve arama kaydı bulunan bir şüpheliye ait 3 valiz içerisinde 62 kilogram uyuşturucu madde ve 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini aktaran Usta, "Sevgili Bingöllüler; Bingöl, uyuşturucu tacirleri ve kullanıcılarının cirit atacağı veya geçiş güzergahı olacağı bir şehir olmayacak. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Usta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Genç ilçesine bağlı Sağgöze bölgesinde yaptığı arazi aramasında 17 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, hafta sonu demeden çalışan jandarma ve emniyetimizi candan kutluyorum. Sevgili Bingöl, bu başarının mimarı Valiliğimize ve kolluk güçlerimize güvenen sizlersiniz. Desteğinizle her şeyi yapabiliriz."

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Uyuşturucu Bingöl
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