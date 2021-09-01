Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 591 kilogram esrar ve 251 bin kök kenevir ve ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 591 kilogram esrar ve 251 bin kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 farklı noktada 452 kilogram toz, 139 kilogram kubar esrar, 251 bin kök kenevir ve 100 skunk bitkisi ele geçirdi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
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