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Güncel
AA 29.11.2023 10:12

Bingöl'de 20 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bingöl'de 20 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
[TRT Haber (arşiv)]

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 20-27 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini açıkladı.

Operasyonlarda, 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Usta, "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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